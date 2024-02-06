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Сенатор Кувшинова предложила сделать отдых многодетных на Алтае немного дешевле

Сенатор Кувшинова предложила сделать отдых многодетных на Алтае немного дешевле

Инициатива затронет все регионы, где идет эксперимент с курортным сбором Сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова направила в Минэкономразвития РФ предложение освободить многодетные семьи от уплаты курортного сбора, об этом она рассказала "Парламентской газете".

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