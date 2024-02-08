Путин рассказал Карлсону личную историю о путешествии по Западной Украине

Президент России Владимир Путин рассказал историю из своей жизни о том, как в 1980-х годах путешествовал по Западной Украине, где часть населения была венграми по национальности, а на улицах все надписи были на русском и венгерском.
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