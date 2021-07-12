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Девин Букер: «Нам нужно сыграть с тем же усилием, как в первых двух матчах»

Защитник «Финикса» Девин Букер после крупного поражения от «Милуоки» (100:120, 2-1) в третьем матче финальной серии рассказал, что нужно исправить в четвертой встрече.

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