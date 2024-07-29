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Артига после 1:3 от «Спартака»: «В 1-м тайме «Химки» показали, что конкурентоспособны в РПЛ. Мы способны забрать очки у ЦСКА или «Зенита»

Главный тренер подмосковного клуба высказался после матча 2-го тура со «Спартаком» (1:3). — Конечно, мы недовольны результатом.

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