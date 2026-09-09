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Дачу в Подмосковье можно перевести в статус жилого дома при соблюдении ряда условий

Дачу в Подмосковье можно перевести в статус жилого дома при соблюдении ряда условий

Собственники садовых домов могут оформить их как жилые, если здания соответствуют требованиям безопасности и пригодности для постоянного проживания.

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