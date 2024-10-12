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Парламентская газета

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Сенатор Шейкин рассказал судебных прецедентах по делам о мошенничестве

Сенатор Шейкин рассказал судебных прецедентах по делам о мошенничестве

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в колонке для «Парламентской газеты» рассказал о судебных прецедентах по защите россиян от телефонных мошенников.

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