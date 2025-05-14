Пенсионер погиб при пожаре в квартире из-за неисправной электрики в Кстове

Пенсионер погиб при пожаре в своей квартире в жилом доме в Кстове. Инцидент произошел сегодня, 14 мая, ночью в доме №19 по улице 40 лет Октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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