Как сто лет назад в деревнях поели даже кошек и ворон

Владимир Кармазинов

Елена Здравствуйте, Светлана! Вы права, тема страшная; фотографии погибших от голода жуткие. Только это наша история...да, к сожалению, такой "тотальный" голод наблюдался дважды; - в двадцатые годы, и в начале сороковых в блокадном Ленинграде...Не дай бог пережить что- то подобное снова! Вам, традиционно; - здоровья, творческих успехов!

В начале 30-х было не менее страшно, но тогда США вываливали зерно в море, чтобы в СССР голодали.