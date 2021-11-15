Тема страшная. Но хочу сразу же обратиться к читателям. Не стоит ставить за сам материал минусы, только потому, что Вы так пытаетесь выразать свое отношение.
Как сто лет назад в деревнях поели даже кошек и ворон
Комментарии
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Владимир Кармазинов
Елена
Здравствуйте, Светлана! Вы права, тема страшная; фотографии погибших от голода жуткие. Только это наша история...да, к сожалению, такой "тотальный" голод наблюдался дважды; - в двадцатые годы, и в начале сороковых в блокадном Ленинграде...Не дай бог пережить что- то подобное снова! Вам, традиционно; - здоровья, творческих успехов!
В начале 30-х было не менее страшно, но тогда США вываливали зерно в море, чтобы в СССР голодали.
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