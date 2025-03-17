🏆 8 сильнейших спортсменов представят Новоаннинский муниципальный район на фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Соревнования стартуют завтра, 18 марта, в Волгограде.
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🏆 8 сильнейших спортсменов представят Новоаннинский муниципальный район на фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Соревнования стартуют завтра, 18 марта, в Волгограде.