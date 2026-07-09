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«Избивают, издеваются, угрожают»: на Украине прогрессирует недовольство работой ТЦК

«Избивают, издеваются, угрожают»: на Украине прогрессирует недовольство работой ТЦК

На Украине нарастает волна недовольства действиями сотрудников ТЦК. Накануне во Львове развернулась масштабная акция протеста: толпа возмущённых действиями военкомов граждан заблокировала служебный автомобиль ТЦК, разбила его и перевернула.

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