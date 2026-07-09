«Избивают, издеваются, угрожают»: на Украине прогрессирует недовольство работой ТЦК

На Украине нарастает волна недовольства действиями сотрудников ТЦК. Накануне во Львове развернулась масштабная акция протеста: толпа возмущённых действиями военкомов граждан заблокировала служебный автомобиль ТЦК, разбила его и перевернула.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии