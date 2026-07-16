Как цифровые карты меняют город и влияют на наш выбор

Цифровые карты давно перестали быть просто навигаторами. Сегодня они подсказывают, куда идти, кому доверять и какие места заслуживают внимания, а заодно незаметно меняют среду, привычки и правила конкуренции.
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