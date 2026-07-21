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Контрафронт

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Франция: По состоянию на вечернее время по местному времени выполнение полетов было серьезно...

Франция: По состоянию на вечернее время по местному времени выполнение полетов было серьезно нарушено в аэропорту Бордо-Мериньяк (BOD/LFBD), Новая Аквитания, поскольку пожарные продолжали тушить лесной пожар возле улицы Архимед в Мериньяке, в районе парковок аэропорта.

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