Франция: По состоянию на вечернее время по местному времени выполнение полетов было серьезно нарушено в аэропорту Бордо-Мериньяк (BOD/LFBD), Новая Аквитания, поскольку пожарные продолжали тушить лесной пожар возле улицы Архимед в Мериньяке, в районе парковок аэропорта.