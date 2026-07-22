В Китае электрокроссовер BYD Tang продолжил движение с оторванным задним электромотором

BYD Tang является полноприводной моделью с двумя электромоторами. По официальной информации, после происшествия машина получила сильный удар по днищу, предположительно, водитель наехал на скрытое под водой препятствие.
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