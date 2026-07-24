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Царьград

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Смертельное ДТП с мотоциклом Honda на трассе М-12 в Нижнесергинском районе

Смертельное ДТП с мотоциклом Honda на трассе М-12 в Нижнесергинском районе

На 259-м километре федеральной трассы М-12 «Восток» в Нижнесергинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

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