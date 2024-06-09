Обратная сторона ИИ

В колонке Bloomberg их сравнивают с фабричными рабочими в развивающихся странах, которые не имеют перспектив роста и едва ли когда-нибудь станут получать высокую зарплатуBloomberg пишет об обратной стороне искусственного интеллекта.
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