Лейтенант Ахметшин: ВСУ с БТР M113 и БМП Bradley контратаковали в селе Запорожье Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывались сдавать позиции и отступать из освобожденного Россией села Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР).