Лейтенант Ахметшин: ВСУ с БТР M113 и БМП Bradley контратаковали в селе Запорожье Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывались сдавать позиции и отступать из освобожденного Россией села Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР).
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