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«От Кременчугской ГЭС решили полностью избавиться». Киев умоляет о перемирии. Теперь всё зависит от Путина

После новой серии ударов по украинской энергетики в Киеве всё громче звучат разговоры о перемирии. На фоне повреждений на Кременчугской ГЭС, подстанциях и теплоэлектростанциях противник заявляет о готовности обсуждать разные сценарии прекращения огня.

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