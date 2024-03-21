В Киеве заявили, что Зеленский и его свита не смогут исправить положение Украины

КИЕВ, 21 марта, ФедералПресс. Владимир Зеленский и его свита не смогут переломить ход конфликта, им не поможет даже крупная мобилизация, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
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