На заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел пожар

Пожарные службы работают на территории завода «Нижнекамскнефтехим» в городе Нижнекамске, Татарстан. Об этом сообщили представители пресс-службы предприятия, информация о возгорании появилась в официальном Telegram-канале компании.
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