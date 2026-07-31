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На заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел пожар

На заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел пожар

Пожарные службы работают на территории завода «Нижнекамскнефтехим» в городе Нижнекамске, Татарстан. Об этом сообщили представители пресс-службы предприятия, информация о возгорании появилась в официальном Telegram-канале компании.

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