Рестораны и гостиницы Алтайского края застопорили в развитии в 2023 году

Проблемы у предпринимателей вызывает рост цен на продукты и кадровый голод Объем инвестиций в гостиницы и предприятия общественного питания Алтайского края за первые шесть месяцев 2023 года составил 26 млн рублей, что на 71,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.