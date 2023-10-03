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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Рестораны и гостиницы Алтайского края застопорили в развитии в 2023 году

Рестораны и гостиницы Алтайского края застопорили в развитии в 2023 году

Проблемы у предпринимателей вызывает рост цен на продукты и кадровый голод Объем инвестиций в гостиницы и предприятия общественного питания Алтайского края за первые шесть месяцев 2023 года составил 26 млн рублей, что на 71,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

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