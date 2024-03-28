Захарова: У ФРГ нет морального права по-разному относиться к жертвам нацистов

У ФРГ нет морального права по-разному относиться к жертвам преступлений нацистов. С таким заявлением выступила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, говоря о последнем заявлении Германии об особой ответственности немцев перед евреями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии