Усиленная защита БМПТ «Терминатор» выдерживает попадание западных ПТРК, применяемых ВСУ

Применение БМПТ "Терминатор" в зоне проведения специальной военной операции российской армии на Украине показало, что машина поддержки весьма устойчива к поражению и выдерживает попадание западных противотанковых комплексов, поставленных на Украину.
Применение БМПТ "Терминатор" в зоне проведения специальной военной операции российской армии на Украине показало, что машина поддержки весьма устойчива к поражению и выдерживает попадание западных противотанковых комплексов, поставленных на Украину.
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