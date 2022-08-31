Военное обозрение

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Усиленная защита БМПТ «Терминатор» выдерживает попадание западных ПТРК, применяемых ВСУ

Усиленная защита БМПТ «Терминатор» выдерживает попадание западных ПТРК, применяемых ВСУ

Применение БМПТ "Терминатор" в зоне проведения специальной военной операции российской армии на Украине показало, что машина поддержки весьма устойчива к поражению и выдерживает попадание западных противотанковых комплексов, поставленных на Украину.

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