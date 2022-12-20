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СВР России: В 1933 году Гитлер планировал устроить переворот в СССР

СВР России: В 1933 году Гитлер планировал устроить переворот в СССР

Служба внешней разведки РФ рассекретила и опубликовала документы, согласно которым лидер нацистской Германии Адольф Гитлер вынашивал планы осуществления переворота в Советском Союзе фактически сразу после своего прихода к власти в 1933 году.

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