СВР России: В 1933 году Гитлер планировал устроить переворот в СССР

Служба внешней разведки РФ рассекретила и опубликовала документы, согласно которым лидер нацистской Германии Адольф Гитлер вынашивал планы осуществления переворота в Советском Союзе фактически сразу после своего прихода к власти в 1933 году.
Служба внешней разведки РФ рассекретила и опубликовала документы, согласно которым лидер нацистской Германии Адольф Гитлер вынашивал планы осуществления переворота в Советском Союзе фактически сразу после своего прихода к власти в 1933 году.
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