Женщину обвиняют в даче заведомо ложных показаний – ранее она заявила, что якобы была в одной машине с подсудимыми, но на суде отказалась от своих слов.
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