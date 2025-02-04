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Пятый канал

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В Москве спасли красноухих черепах, найденных в мусорном баке

В Москве спасли красноухих черепах, найденных в мусорном баке

В Москве спасли двух красноухих черепах, которых нашли в мусорном контейнере на северо-востоке. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и окружающей среды, заявление передает РИА Новости.

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