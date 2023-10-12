Мифы российского оружиеведения. Фердинанд Куралли: российский след

Со времени смерти г-на Огюста Лебо, чьи настойчивые усилия полностью изменили оружейную промышленность Льежа, г-н Куралли руководит своим старым предприятием, одним из лучших по производству изящных ружей.
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