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  • cergei efremow
    Конкуренция,однако....На Камчатке медве...

Мифы российского оружиеведения. Фердинанд Куралли: российский след

Мифы российского оружиеведения. Фердинанд Куралли: российский след

Со времени смерти г-на Огюста Лебо, чьи настойчивые усилия полностью изменили оружейную промышленность Льежа, г-н Куралли руководит своим старым предприятием, одним из лучших по производству изящных ружей.

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