Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с праздником Пасхи! В этот светлый день Воскресения Христова желаю здоровья, долголетия, исполнения всех надежд и добрых начинаний.
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Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с праздником Пасхи! В этот светлый день Воскресения Христова желаю здоровья, долголетия, исполнения всех надежд и добрых начинаний.
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