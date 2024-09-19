На Алтае экс-чиновника с женой осудили за хитрую махинацию с квартирой и госденьгами

Также супруги предоставили заведомо ложные сведения, позволившие им получить материнский капитал для улучшения жилищных условий В Алтайском крае бывшего чиновника, его супругу и их знакомого признали виновными в крупном мошенничестве при получении социальных выплат, сообщает региональный СК.
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