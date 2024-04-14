80 лет и один день назад Симферополь был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Симферополь был захвачен в ночь на 02 ноября 1941 года.
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80 лет и один день назад Симферополь был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Симферополь был захвачен в ночь на 02 ноября 1941 года.
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