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Теперь на глажку у меня уходит в 2 раза меньше времени, все благодаря этому гениальному лайфхаку

Теперь на глажку у меня уходит в 2 раза меньше времени, все благодаря этому гениальному лайфхаку

Глажка — бытовое занятие, которое отнимает у хозяек огромное количество времени и сил. Но что если вы узнаете, что время глажки абсолютно любой вещи можно сократить в два раза с помощью самой обычной алюминиевой фольги.

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