Mysl Polska: Русский с поляком — братья навек. Ну, почти Трамп толкает Польшу на перезагрузку отношений с Россией Украина нужна Польше лишь как буферная зона, отделяющая от России.
Mysl Polska: Русский с поляком — братья навек. Ну, почти
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Юрий Ильинов
Ментальное Психосистемное Моделирование (МПМ) Объединённой Энергосистемы (ОЭС) Мира Универсологии https://www.youtube.com/watch?v=xfu427MYnG0
Ментальное Психосистемное Моделирование (МПМ) Объединённой Энергосистемы (ОЭС) Мира Универсологии
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