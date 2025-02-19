Феерическое продолжение истории с нападением азербайджанцев с ножами на муниципального депутата в Самаре. Это просто цирк какой-то!

Николай ИВАНОВ

Если с депутатом такое произошло, то что бы было с простым гражданином в такой ситуации, а все потому что ни судьи, ни полиция не несут никакой ответственности за свои действия...... И ещё в данном случае и в ряде других показывает нашу адвокатуру не с лучшей стороны ( кто больше даст - тот и прав), а у азербайджанской диаспоры денег хватает........