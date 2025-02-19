Феерическое продолжение истории с нападением азербайджанцев с ножами на муниципального депутата в Самаре. Это просто цирк какой-то!

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

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Комментарии
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Николай ИВАНОВ
Если с депутатом такое произошло, то что бы было с простым гражданином в такой ситуации, а все потому что ни судьи, ни полиция не несут никакой ответственности за свои действия......  И ещё в данном случае и в ряде других показывает нашу адвокатуру не с лучшей стороны ( кто больше даст - тот и прав), а у азербайджанской диаспоры денег хватает........
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8 час.
Natsumi
Сдал Бастрыкин.......
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7 час.
Георгий Корнев
Не ищи в этом деле(определение по КоАП) не компетентность полиции не коррупцию. Более подробный комментарий дам ниже. Законы они знают, а вы нет и из-за вашей не компетентности шьют дела.
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1 час.
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