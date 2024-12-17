В селе Тохой Бурятии загорелась школа, тушение пожара продолжается

В селе Тохой Джидинского района Бурятии тушат крупный пожар в местной школе.В республиканском агентстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям сообщили, что сигнал о пожаре поступил в 4:20 по местному времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии