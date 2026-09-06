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Аргументы и Факты

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В Австрии покажут российские фильмы «Буратино» и «Лунтик»

В Австрии покажут российские фильмы «Буратино» и «Лунтик»

С 7 по 12 сентября 2026 года в Австрии пройдет третья Неделя детского кино, приуроченная ко Дню знаний.

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