Официальное издание Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" https://t.me/specnazAlpha/27724ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ "АЛЬФЫ" С 50-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Сотрудникам и ветеранам Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России.
Знаменитой Альфе 50
Комментарии
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Регина Толстоброва
Светлая память погибшим! А вас с юбилеем, друзья!
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1 д.
Светлана Митленко
Спасибо, Регина!
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1 д.
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