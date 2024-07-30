Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Знаменитой Альфе 50

Знаменитой Альфе 50

Официальное издание Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" https://t.me/specnazAlpha/27724ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ "АЛЬФЫ" С 50-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  Сотрудникам и ветеранам Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Светлая память погибшим! А вас с юбилеем, друзья!
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1 д.
Светлана Митленко
Спасибо, Регина!
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1 д.

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