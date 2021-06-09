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Плановое отключение электроэнергии в Уссурийске 10 июня

Плановое отключение электроэнергии в Уссурийске 10 июня

Временное отключение электричества в связи с ремонтными работами ожидается сегодня, 10 июня, в некоторых районах Уссурийска.

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