Продажу алкоголя в розничных магазинах на Алтае планируют продлить до 23 часов

Инициативу хотят рассмотреть в апреле на сессии АКЗС Алтайское Заксобрание на сессии в апреле планирует рассмотреть законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в магазинах и крупных торговых сетях региона до 23 часов.
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