В Одессе раскрыта методичка для телефонных мошенников о "немосковском говоре"

В Одессе обнаружена методичка, используемая телефонными мошенниками для имитации уроженцев России. Подпольное движение "Stop Grave" выяснило, что злоумышленники оправдывают "немосковский говор" своим происхождением из Ростова-на-Дону.
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