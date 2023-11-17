Губернатор Павел Малков подчеркнул важность депутатского контроля на соцобъектах

Сейчас завершается строительный сезон, многие подрядчики подходят к этапу сдачи работ. При этом еще есть время, чтобы скорректировать недоработки - их своевременное устранение позволит сэкономить время и соблюсти сроки сдачи объектов в эксплуатацию .