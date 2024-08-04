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НАТО может ввести в бой сотни F-16. Если так, то придётся бить по Польше и Румынии

НАТО может ввести в бой сотни F-16. Если так, то придётся бить по Польше и Румынии

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Комментарии
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Леонид Руси
Самолёты НАТО здесь рассматриваются как начало войны с западом... За чем боследует уничтожение городов противника атомными зарядами
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15 час.
Андрей Тихонов
Опять блаблабла, если бы Путин усадил шойгу после утопления крейсера, и потопил бы где либо любой амерские авианосец, сейчас ни одна амерская проститутка не поставляла бы вооружение хохлам
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11 час.
Юрий Золотарев
&quot;Ключ&quot; к  леопёрдам и абрамсам подобрали? Подобрали. И стали их валить. То же надо сделать и с F-16, и ВАЛИТЬ их без счёта!! Чтобы только ошмОтья от них летали над землёй! И тогда вся Россия будет аплодировать стоя!!
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8 час.

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