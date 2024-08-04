НАТО может ввести в бой сотни F-16. Если так, то придётся бить по Польше и Румынии

Опять блаблабла, если бы Путин усадил шойгу после утопления крейсера, и потопил бы где либо любой амерские авианосец, сейчас ни одна амерская проститутка не поставляла бы вооружение хохлам

Юрий Золотарев

"Ключ" к леопёрдам и абрамсам подобрали? Подобрали. И стали их валить. То же надо сделать и с F-16, и ВАЛИТЬ их без счёта!! Чтобы только ошмОтья от них летали над землёй! И тогда вся Россия будет аплодировать стоя!!