Россия вошла в тройку стран-лидеров по развитию беспилотного транспорта

Россия входит в число трех мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта. Об этом сообщает Москва24 со ссылкой на заявление первого заместителя министра транспорта РФ Константина Пашкова.
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