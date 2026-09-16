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Россия вошла в тройку стран-лидеров по развитию беспилотного транспорта

Россия входит в число трех мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта. Об этом сообщает Москва24 со ссылкой на заявление первого заместителя министра транспорта РФ Константина Пашкова.

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