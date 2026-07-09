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49 новых случаев ВИЧ-инфекции зафиксировали в Республике Алтай с начала года

49 новых случаев ВИЧ-инфекции зафиксировали в Республике Алтай с начала года

В Республике Алтай с начала 2026 года выявили 49 новых случаев ВИЧ-инфекции. За тот же период прошлого года в регионе зафиксировали 51 случай, следует из публикации республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД.

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