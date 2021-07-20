Таких девок в жены брать нельзя

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаТаких девок в жены брать нельзя Сегодня решил написать, мои мысли, по поводу того, каких девушек (подчеркиваю девушек, не женщин.Вернуться к статье142НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛариса БачевскаяВсе женские опции перечислены, а про любовь ни слова!Алексей Логинов"Женится надо на скромных девственницах, у которых приличная маман." .................Женится ни на ком не надо...Борис НиколаевичАвтор МУДАК и порядочная скотина!lev birjukovНе много есть .aleks virtPardon, mon cher ami Борис Николаевич! Сами Вы, любезнейший, мудак ... За последние 5 лет 82% разводов на 100% заключенных браков наводят на размышления. Мне нравится совместное проживание супругов у немцев. Квартиры съемные, зарплата у каждого своя. Обо всём, куда сколько денег договариваются. А если разводятся, то, оказывается, делить им нечего. Уж очень современные женщины обнаглели. Полагаю, лучше сожительство, чем регистрация брака. Ведь всё равно развод будет через 5, 17, 26, 36 лет совместной жизни в браке. указанное Количество лет, это годы прожитые совместно с женами четверых моих коллег, от которых ушли жены к любовникам. Самая молодая (28 лет) б/у жена и самая старая (51 год) попросились обратно. Мне их (знаком с обеими) жаль, но они не встретили понимания от б/у мужей. Последнюю не пустили домой её собственные дети. Сказали маме, что они хотят, чтобы папа пожил подольше, второго инфаркта у него не будет. Мама уехала в другой город, поскольку никто не испытывал желания общаться с ней после всего случившегося. За прошедшие жва года никто из моих коллег не женился, хотя баб трахают регулярно. Им хватило одного урокаБорис НиколаевичВаши аргументы я не приемлю. Да бывают разводы, И я в своё время развёлся, так получилось. Со второй своей половинкой прожил в браке 46 лет! Всякое бывало. Но я считаю, что если человек хочет жить с другим человеком, то он в 90% найдёт пути примирения в большинстве случаев раздоров. А если не хочет, то ни какими коврижками его не удержать! А сейчас чуть что развод! Ни какой ответственности за супруга, что с одной стороны, что с другой! У меня жена недавно умерла 22 мая этого года! Казалось бы женись и ни кто тебя не упрекнёт, ведь жена уже умерла. А я не могу себе представить, что какая то другая женщина будет на её месте! Я это воспринимаю вроде как предательство по отношению к своей любимой жене, к её памяти. А этот мудак кичится "зачем жениться, если ему и так дают"... Вот поэтому от таких моральных уродов и уходят женщины, и правильно делают! И уходя таким уродам нужно, даже необходимо наказывать их материально как можно больше и жесточе. Так как это не люди!aleks virtPardon, mon cher ami Борис Николаевич. Считать Вы можете по любому вопросу как хотите и что хотите. Только не следует Вам устанавливать для других свои правила. Вы ведь сами не в ладах со своей аргументацией. Сами для себя Вы допускаете развод и прочее, так уж у Вас получилось, видите ли. Те же самые действия других людей Вы считаете неприемлемыми. Мои коллеги вовсе не моральные уроды. Когда жена коллеги пришла домой с любовником и сказала, что она уходит от него, что у них с Мишей (любовником) всё серьёзно, что она на четвертом месяце беременности и они просят пустить их жить в однокомнатную квартиру его матери, поскольку снимать квартиру дорого ... И ушла, забрав дочь (ей сейчас 5 лет). Любовник от неё ушёл через полгода и осталась она с двумя детьми одна. Коллега не нашел в себе сил простить её и принять назад. Как бы жалко не было женщину, вернуться к прежним отношениям у неё уже не получится. Мы работаем на режимном предприятии, психика у нас устойчивая, что необходимо для работы по направление деятельности. Поэтому когда б/у жена спросила может ли она рассчитывать на прощение, коллега ответил, простил её и не имеет к ней никаких претензий. Но на вопрос о возобновлении отношений промолчал и только хлопал глазами и хмурился. Жены других коллег были ничем не "хуже", может, две из них по-умнее были и не стали проситься назад. А позднее жить с б/у мужьями все жены захотели. Ни одна из них не вышла замуж. И моральными уродами я никого бы не назвал. И что же такое сделали они, эти жены? Не подскажете ли, mon cher ami Борис НДенисДля наших женщин брак, это жить на халяву, а при разводе забрать половину, даже то на что она не зарабатывала.aleks virtС сожалением, должен согласиться с Вашим мнениемВера Федорова"...подчеркиваю девушек, не женщин..." "...когда буду уверен, что точно с этой бабой я не разведусь..." Оппаньки! Брал девушкой, а как только стала женой, сделал бабой. И стоило ль себя хранить, чтобы сразу- в бабу, а не- в женщину. К сведению автора. И самая скромная серая мышка может превратиться превратиться в разбитную дЕвицу. Так что, пацаны, слушайте своё сердце, а не идите на поводу у таких знатков жизни. Полюбить можно и некрасавицу, и с детьми, и какую угодно. Да, и чтобы предъявлять какие-то требования к избраннице, нужно и самому быть чистым, как слеза первака 😉.А2Александр 24Это точно! Сам прожжённый блядун,но ему подай идеальную девушку.Вера ФедороваВот-вот 😏.Елена игрикВот и я сомневаюсь, то на такого "купца" очередь стоит. Перед тем, как что-то требовать, надо бы и из себя что-то представлять, а тут одни хамские реплики чего стОят. Потребитель чистой воды.Вера ФедороваИменно так!Комментировать
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