Вчерашнее комбо. Удары по 2 батареям ЗРК "Пэтриот, ЗРК "Ирис-Т" и истребителю МиГ-29 на аэродроме.
Большая охота
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Вчерашнее комбо. Удары по 2 батареям ЗРК "Пэтриот, ЗРК "Ирис-Т" и истребителю МиГ-29 на аэродроме.
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