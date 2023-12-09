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ОФПСС: пострадавшим на производстве окажут любую помощь

Реабилитационные центры Социального фонда с начала года приняли на лечение 2341 жителя Ростовской области, которые получили травму на производстве.

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