ВТБ: выдачи розничных кредитов в 2024 году сократятся на 10%

Выдача розничных кредитов по итогам 2024 года составит 14,5 трлн рублей, что на 10% меньше, чем в прошлом году, следует из прогноза ВТБ, в котором не учитывается динамика POS-кредитования (пресс-релиз со ссылкой на заявление заместителя председателя правления банка Георгия Горшкова поступил в редакцию Frank Media).
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