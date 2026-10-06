❗️В Бахчисарайском районе сохраняются проблемы с подачей электроэнергии «Из-за технологических нарушений в магистральных электрических сетях сохраняется сложная обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе.
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