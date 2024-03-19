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Русские заходят в Эритрею. Плацдарм РФ в Баб-эль- Мандебском проливе берёт под прицел 5 и 6 флот ВМС США

Русские заходят в Эритрею. Плацдарм РФ в Баб-эль- Мандебском проливе берёт под прицел 5 и 6 флот ВМС США

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Менее года назад, автор канала "Объясняю на пальцах", написал совершенно правильную статью об Эритрее "Зачем Россия заводит дружбу с беднейшей африканской страной Эритреей".

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
А это серьёзно-небратья!И ДАЖЕ ОЧЧЕНЬ!!!!!!
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1 д.
ГМ
Георгий Михалев
Все правильно, с папуасами проще разговаривать и дешевле все обойдется, практически даром, за бусы. И вообще, в том районе открываются широкие перспективы. Можно объединиться с тамошними террористами, типа хуситов и прочих и держать в страхе окружающие страны, типа Египет. Одновременно можно неплохой бизнес замутить. Террористам поставлять оружие, они будут грабить проходящие суда, а потом награбленное можно будет переправлять по африканскому коридору в Южную Америку.
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1 д.
Татьяна Кибишева
Зачем грабить? Как говорил Воланд из &quot;Мастера и Маргариты&quot;: - Придут и сами ВСЁ принесут!!!!!!!
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19 час.

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