Русские заходят в Эритрею. Плацдарм РФ в Баб-эль- Мандебском проливе берёт под прицел 5 и 6 флот ВМС США

ГМ

Георгий Михалев

Все правильно, с папуасами проще разговаривать и дешевле все обойдется, практически даром, за бусы. И вообще, в том районе открываются широкие перспективы. Можно объединиться с тамошними террористами, типа хуситов и прочих и держать в страхе окружающие страны, типа Египет. Одновременно можно неплохой бизнес замутить. Террористам поставлять оружие, они будут грабить проходящие суда, а потом награбленное можно будет переправлять по африканскому коридору в Южную Америку.