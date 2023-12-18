Бригады морской пехоты будут преобразованы в дивизии

Бригады морской пехоты Минобороны Российской Федерации будут переформированы в дивизии. Такой шаг российское военное ведомство предприняло на основании опыта специальной военной операции, чтобы увеличить боевые возможности «черных беретов», в первую очередь при проведении сухопутных операций.