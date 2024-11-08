Когда лучше ехать в Египет для пляжного отдыха

Египетские курорты Когда лучше ехать в Египет Погода в Египте по месяцам Египетские курорты Основные курорты Египта сосредоточены в двух направлениях: Хургада и ее окрестности — на западном побережье Красного моря, Шарм-эль-Шейх — на Синайском полуострове.